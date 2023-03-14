Согласно новому исследованию Медицинского колледжа в Дартмуте, Covid-19 может вызывать трудности с распознаванием лиц и проблемы с навигацией.

Широко известно, что Covid-19 может вызывать ряд неврологических проблем, в том числе потерю обоняния и вкуса, нарушения внимания, памяти, речи и языка, известные как “мозговой туман”.

Данное исследование является первым, в котором было доказано, что среди послекоронавирусных симптомов и прозопагнозия, известная как лицевая слепота.

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Исследователи работали с 28-летней представительницей службы поддержки клиентов и по совместительству художником-портретистом Энни, у которой в марте 2020 года был диагностирован Covid-19, а два месяца спустя после рецидива болезни женщина заметила трудности с распознаванием лиц и навигацией.

— Когда я впервые встретила Энни, она сказала мне, что не может узнавать лица членов своей семьи, — рассказала ведущий автор Мари-Луиза Кизелер.

По ее словам, когда Энни впервые после рецидива встретилась со своей семьей в ресторане, она прошла мимо своих родственников, пока отец не окликнул ее по имени.

У Энни также были проблемы с навигацией. Ей было трудно вспомнить, где находятся определенные отделы в ее продуктовом магазине, и она полагается на карты Google и его функцию булавки, чтобы помнить, где паркует свою машину.

Чтобы определить, испытывали другие люди из-за перенесенного Covid-19 проблемы с восприятием, распознаванием и навигацией, ученые получили данные о 54 пациентах, у которых симптомы инфекции наблюдались в течение 12 и более недель.

— Большинство респондентов с длительным Covid-19 сообщили, что их когнитивные способности снизились, — отмечают ученые.

По их словам, одна из проблем, о которой сообщили многие респонденты, это трудности с визуализацией семьи и друзей.