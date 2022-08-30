Исследователи в области кардиологии Оксфордского университета в ходе научной работы выяснили, что каждый дополнительный сантиметр обхвата талии повышает вероятность развития у человека сердечной недостаточности на 4%.

Что вполне соответствует известной народной мудрости: чем тоньше талия, тем дольше жизнь.

Сообщается, что исследование проходило с участием более 400 тыс. британцев.

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Выяснилось, что риск развития сердечно-сосудистых патологий у тех, чей обхват талии составлял 104 см, на 40% выше, чем у людей с талией в 94 см.

Уточняется, что норма окружности талии для мужчин составляет не более 94 см, для женщин — не более 80 см.

Напомним, что сердечно-сосудистая недостаточность — состояние, при котором сердце не способно обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей. В той же Британии, по данным органов здравоохранения страны, от этой патологии страдают около 900 тыс. человек.