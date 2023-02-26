Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Подавилась, посинела, но продолжала есть: в РФ во время конкурса поедания блинов скончалась женщина

26 февраля 2023, 12:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
млинці
Источник: Pixabay

На празднике, устроенном в честь окончания зимы в российском санатории Коммунальник в Омске, 38-летняя отдыхающая Татьяна скончалась во время конкурса поедания блинов.

Сообщение об этом было размещено в Telegram-канале Baza.

Авторы публикации сообщают, что женщина подавилась, но это ее не остановило, и она решила доесть всю тарелку. Затем участница посинела и начала задыхаться.

Сейчас смотрят

Читайте также:
кровь анализКак группа крови может предсказать риск смерти от инсульта

Окружающие попытались помочь несчастной своими силами, но ничего не смогли сделать. Дежурный врач санатория тоже оказался бессильным.

А когда на место инцидента прибыла скорая, Татьяна уже умерла. Медики лишь констатировали смерть участницы конкурса.

Источник
УНИАН
Теги
Масляна Россия Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь