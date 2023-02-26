На празднике, устроенном в честь окончания зимы в российском санатории Коммунальник в Омске, 38-летняя отдыхающая Татьяна скончалась во время конкурса поедания блинов.

Сообщение об этом было размещено в Telegram-канале Baza.

Авторы публикации сообщают, что женщина подавилась, но это ее не остановило, и она решила доесть всю тарелку. Затем участница посинела и начала задыхаться.

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Окружающие попытались помочь несчастной своими силами, но ничего не смогли сделать. Дежурный врач санатория тоже оказался бессильным.

А когда на место инцидента прибыла скорая, Татьяна уже умерла. Медики лишь констатировали смерть участницы конкурса.