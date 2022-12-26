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Дома ждут три маленьких сына: в Днепре спасли жизнь тяжелораненого на Донбассе защитника

26 декабря 2022, 12:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирурги
Источник: Depositphotos

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь тяжелораненого на Донбассе защитника, который поступил практически в безнадежном состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Еще несколько дней назад все казалось непоправимым. В первой реанимации Мечникова реаниматологи и хирурги дали Сергею еще одну жизнь, — пишет Рыженко.

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По его словам, сегодня рядом с пациентом находится его жена Ольга, с которой он не виделся почти год. С тремя маленькими сыновьями она пережила оккупацию Херсона в то время, как муж воевал на Донбассе.

Сергей Рыженко пишет, что маленький лучик надежды появился, когда пациент самостоятельно задышал. Сегодня можно говорить, то все самое страшное уже позади: Сергей и Ольга готовятся к переезду на место реабилитации.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Війна в Україні військовослужбовці Лікарня ім. Мечникова Медики
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