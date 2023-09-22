В Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова провели ретрансплантацию печени 57-летнему пациенту, у которого отказал пересаженный ранее орган.

Повторная пересадка органа — одно из самых сложных оперативных вмешательств в трансплантологии.

57-летнему Вадиму из Николаевской области, который долгое время болел циррозом печени, обусловленным тяжелой формой гепатита С, год назад пересадили орган от родственного донора.

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Однако после трансплантации начал развиваться процесс хронического отторжения. У мужчины отказали еще и почки, и пациент уже не мог обойтись без гемодиализа.

По статистике, у 2-5% пациентов в течение года возможно отторжение трансплантированной печени. Так же необратимо может нарушаться функция и других пересаженных органов.

Если медикаментозная терапия не способна остановить этот процесс, единственным спасением жизни больного становится ретрансплантация.

Вадим был внесен в лист ожидания и через некоторое время Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) сообщила: есть родственный посмертный донор.

Стоит отметить, что при распределении анатомических материалов от умершего донора пациенты, которым необходима повторная пересадка, имеют преимущества.

К спасению Вадима была привлечена большая команда медиков. И ретрансплантация, и постоперационная реабилитация прошли успешно.

Мужчина уже вернулся домой к семье.

Нужно уточнение, что опыт повторных пересадок органов, в частности, почки, у украинских трансплантологов есть. А вот относительно повторной трансплантации печени, это первый успешный результат.

Источник и фото: Український центр трансплант-координації