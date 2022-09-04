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Великобритания одобрила обновленную вакцину Pfizer, работающую и против Омикрон BA.1

4 сентября 2022, 14:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти, вакцинація
Источник: Depositphotos

Регулятор лекарственных средств Великобритании сообщил, что одобрил обновленный препарат против Cоvid-19 от Pfizer/BioNTEch, нацеленный на оригинальный вирус и его подвариант перед осенней ревакцинацией.

Так называемые бивалентные уколы работают как для оригинального вируса, появившегося в китайском городе Ухань в 2019 году, так и для субварианта Омикрон BA.1.

Регуляторное агентство по лекарствам и медицинской продукции Великобритании (MHRA) одобрило инъекцию Pfizer в качестве бустера для пациентов в возрасте от 12 лет после тщательного анализа доказательств.

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Регулятор Великобритании в прошлом месяце одобрил аналогичную двухвалентную вакцину от Moderna, став первой страной, которая это сделала.

– Мне приятно объявить, что теперь у нас есть вторая одобренная вакцина для осенней бустерной программы Великобритании, – сказала исполнительный директор MHRA Джун Рейн.

В понедельник Национальная служба здравоохранения Англии и Шотландии начнет новое развертывание бустеров, начиная с жителей домов ухода и впоследствии приглашая всех старше 50 лет.

Другие британские регионы Уэльса и Северной Ирландии запускают подобные кампании.

BBC сообщила в субботу, что двухвалентная вакцина Moderna будет предложена первой, но добавила, что у Великобритании недостаточно запасов, чтобы охватить всех старше 50 лет.

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Европейский союз и США недавно разрешили обновленную версию вакцин Pfizer и Moderna.

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Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса
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