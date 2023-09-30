Сложную реконструкцию брюшной стенки, в которой образовалась огромная 20-сантиметровая грыжа, провели пациенту в Ужгороде.
Лечение грыж гигантских размеров требует высокого профессионализма хирургов и может быть успешным только при условии применения новейших методик.
У этого пациента была заметна невооруженным глазом кила, которую чаще называют грыжей. Мужчина жаловался на значительный дискомфорт, боль в животе и спине, проблемы с дефекацией.
Его история болезни свидетельствовала, что пациент перенес осложненный гангренозный аппендицит, лечение которого требовало проведения лапаротомии и правосторонней гемиколэктомии.
Со временем, в результате этого, образовалась грыжа.
— При обследовании мы обнаружили большую грыжу около 20 см в диаметре. Значительная часть тонкого кишечника пациента находилась за пределами брюшной полости, — рассказывает хирург Орест Лавер.
Для устранения проблемы и, в прямом смысле, спасения мужчины, было решено применить современную революционную методику реконструкции брюшной стенки, которая стала золотым стандартом в лечении грыж больших размеров.
Операция позволила установить пациенту макропористый полипропиленовый сетчатый имплант размером 30/40 см.
Кишечник вернули на место, грыжа исчезла, а с ней – и болезненные проблемы.
По словам Ореста Лавера, примененная методика имеет ряд преимуществ.
Во-первых, можно использовать импланты больших размеров (до 50/50 см). Надежность процедуры обусловлена тем, что их располагают в подмышечном ретромускулярном пространстве.
Следовательно, не требуется фиксация импланта.
Во-вторых, это возможность анатомического восстановления положения мышц и так называемой, белой линии живота.
В-третьих, послеоперационный период, как правило, проходит с минимальным дискомфортом и без болевых ощущений.
Ну, и наконец, методика предотвращает развитие осложнений (образования сером и т. д.) и минимизирует риск рецидива.
Источник и фото: Ужгородська центральна міська клінічна лікарня