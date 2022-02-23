Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Новости

Большого размера и утяжеленный: в Ровно медики удалили из глаза ребенка рыболовный крючок

23 февраля 2022, 10:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рыбалка
Источник: Depositphotos

Медики специализированного хирургического отделения Ровенской областной детской больницы успешно удалили из глаза ребенка рыболовный крючок.

В специализированное хирургическое отделение, которое оказывает неотложную помощь детям с тяжелыми повреждениями, в экстренном порядке был доставлен 17-летний пациент с травмированным рыболовным крючком левым глазом.

Особенность травмы заключалась в том, что крючок был достаточно больших размеров и имел увеличенный вес. В глазное яблоко проникла большая его часть, что сопровождалось внутриглазным кровоизлиянием.

Читайте также:
зуби, стоматологВсе нагноилось: на Ровенщине девочка попала в реанимацию после удаления зуба

Положительным моментом было то, что не были травмированы хрусталик и роговица.

Под общим обезболиванием инородное тело из глазного яблока было удалено, проведена первичная хирургическая обработка склеральной раны с наложением швов.

Лечение проводилось с использованием антибактериальных, противовоспалительных и регенерирующих препаратов.

При выписке острота зрения правого глаза составляла 1,0, левого глаза — 0,6 с коррекцией 0,8.

Источник: Ровенская областная детская больница

Теги
Операция , очі , подростки , Ровно , Травма , Хірург
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь