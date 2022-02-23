Медики специализированного хирургического отделения Ровенской областной детской больницы успешно удалили из глаза ребенка рыболовный крючок.

В специализированное хирургическое отделение, которое оказывает неотложную помощь детям с тяжелыми повреждениями, в экстренном порядке был доставлен 17-летний пациент с травмированным рыболовным крючком левым глазом.

Особенность травмы заключалась в том, что крючок был достаточно больших размеров и имел увеличенный вес. В глазное яблоко проникла большая его часть, что сопровождалось внутриглазным кровоизлиянием.

Положительным моментом было то, что не были травмированы хрусталик и роговица.

Под общим обезболиванием инородное тело из глазного яблока было удалено, проведена первичная хирургическая обработка склеральной раны с наложением швов.

Лечение проводилось с использованием антибактериальных, противовоспалительных и регенерирующих препаратов.

При выписке острота зрения правого глаза составляла 1,0, левого глаза — 0,6 с коррекцией 0,8.

Источник: Ровенская областная детская больница