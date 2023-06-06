Сергей Богдановский вернулся на фронт и продолжает нести службу со своим подразделением в районе Бахмута.

Офицеру, командиру спецподразделения полиции Восток — 32 года. На войне он с 2015 года. Тогда же вступил в ряды подразделения специального назначения, где стал бойцом штурмового отделения. А через пять лет — командиром.

В январе получил ранение — подорвался на растяжке. Тактическую перчатку разорвало, увидел, что левая рука вся в крови, большого пальца нет, а указательный — раздроблен.

Командир самостоятельно наложил турникет. Уже в Днепре Сергею приживили большой палец левой руки, а через 5 дней поставили аппарат внешней фиксации.

Для реконструкции конечности пациента направили во Львов — в Национальный реабилитационный Центр Незламні. В больница Святого Луки хирурги как раз и специализируются на хирургии кисти и выполняют сверхсложные восстановительные операции, в том числе после минно-взрывных травм.

Их операционные вмешательства в будущем будут изучать как образец.

Сначала львовские врачи устранили развитие гнойных процессов и заживили обширную рану между пальцами. Впоследствии на этом месте образовался рубец. В ходе следующей операции рубец иссекли и ротационным лоскутом с предплечья закрыли дефект.

Таким образом, расширили промежуток между пальцами и в целом восстановили функцию кисти.

Прошло три месяца. Пальцы офицера сейчас прекрасно двигаются — как до травмы.

— Переживал, что больше не смогу вернуться на фронт, а моя поддержка очень важна для ребят. Спасибо врачам за помощь!, — говорит Сергей.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова