Верховная Рада приняла законопроект, которым предусмотрено усовершенствование оказания медицинской помощи.

Как отметила автор документа народный депутат Елена Шуляк, проект закона должен повысить эффективность Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как единого государственного закупщика медицинских услуг.

Законопроект предполагает:

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устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будет обеспечивать общее учреждение здравоохранения (многопрофильное больничное учреждение, которое оказывает медицинскую помощь населению территориального общества или нескольких общин, стабилизацию состояния пациента и маршрутизацию в кластерные и сверхкластерные учреждения здравоохранения);

определять направления стационарной медицинской помощи, которая будет обеспечиваться кластерными и сверхкластерными учреждениями здравоохранения.

Законопроектом также предлагается вторичную (специализированную) медицинскую помощь и третичную (специализированную) медицинскую помощь заменить специализированной медицинской помощью, которая будет предоставляться в амбулаторных или стационарных условиях врачами соответствующей специализации (кроме врачей общей практики — семейных врачей) в плановом порядке или в экстренных случаях.