10 человек, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах, были доставлены в Ожоговый центр Киевской городской клинической больницы №2

— В настоящее время госпитализированы 10 пациентов: шесть взрослых и четверо детей. Все пациенты не в крайне тяжелом состоянии, все в сознании, самостоятельно дышат, — отметила директор больницы Татьяна Пехньо.

Пациенты осмотрены всеми специалистами больницы, с ними работают и психологи. Медицинское обеспечение есть. Поэтому сейчас нет необходимости в дополнительных лекарственных средствах или изделиях медицинского назначения.

— Процент ожогов у пострадавших разный: от 3 до 30%. Но пока нет крайне тяжелых пациентов, которые нуждались бы в дополнительной кислородной поддержке, — отметила директор.

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Фото: Влад Круглов