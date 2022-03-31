Украина получила от Великобритании 5,29 млн единиц медицинских средств и оборудования. Все это предназначено для того, чтобы оказать помощь стране, оказавшейся в чрезвычайной ситуации из-за вторжения на ее территорию российских агрессоров.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Сообщается, что в Украину доставлен 13-й гуманитарный груз, в состав которого входят аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для интенсивной терапии, жизненно важные лекарства, материалы для перевязок и другие медицинские средства.

Все это было собрано и подарено нашей стране медиками Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

— От лекарств и оборудования до продуктов питания, генераторов, одеял и гигиенических наборов – мы сотрудничаем с правительством Украины, нашими надежными гуманитарными партнерами и друзьями в регионе, чтобы помочь наиболее нуждающимся, — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, что с начала войны правительство Британии предоставило Украине 400 млн фунтов стерлингов гуманитарной и экономической помощи.

Кроме того, по состоянию на 29 марта Британия выдала более 22 тыс. виз гражданам Украины, которые спасались от ужасов развязанной РФ чудовищной войны.

Источник: сайт правительства Британии