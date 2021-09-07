Министерство здравоохранения Греции предложило местному парламенту внести в действующее законодательство поправку, согласно которой штраф за мошенничество с Covid-вакцинами, сертификатами и тестами составит €5 тыс.

Предполагается, что эти жесткие административные меры будут направлены в первую очередь на медицинских работников, которые, собственно, и выдают липовые документы, подтверждающие наличие антител против Covid-19. Имеются ввиду Covid-сертификаты, справки о перенесенной коронавирусной инфекции и отрицательные ПЦР-тесты.

Аналогичному наказанию будут подвергнуты и те, кто приобрел подобные фальшивки.

Самым решительным образом Минздрав Греции взялся за преподавателей и студентов медицинских учебных заведений, которые отказались от вакцинации. Их будут увольнять и отчислять, а сам вуз заплатит штраф в размере от €5 до 50 тыс. А в случае повторного нарушения – от €20 до 200 тыс.

Отдельным пунктом в предложенной поправке оговаривается ограничение стоимости экспресс-тестов на Covid-19 — не более €10.

Источник: Еkathimerini