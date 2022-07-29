Медики больницы Св. Пантелеймона Первого медобъединения Львова спасли от ампутации руку женщины, которая получила тяжелые травмы в аварии 10 лет назад.

От этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Десять лет назад 33-летняя Мария из Львовщины попала в страшную аварию, в результате которой получила 22 перелома костей по всему телу. Два года своей жизни она провела в больнице, — написали медики.

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По их словам, пациентка, мама троих детей, которых родила после аварии, в прошлом году заметила, что на месте давнего перелома плечевой кости появляется пульсирующее уплотнение, но большого значения этому не придала.

Однако со временем уплотнение увеличилось до размера кулака, и женщина пришла на обследование в больницу Св. Пантелеймона.

Здесь специалисты диагностировали псевдоаневризму плечевой артерии, которая образовалась в результате многочисленных травм.

Хирурги отделения сосудистой хирургии Центра сердца и сосудов провели операцию по резекции псевдоаневризми с восстановлением кровотока плечевой артерии. Иными словами, они удалили зону расширения сосуда, соединили две его части, а затем ликвидировали угрозу тромбоза и потери конечности.

Сообщается, что сейчас Мария чувствует себя хорошо и уже поехала домой к своим детям.

Источник: 1 МО Львов