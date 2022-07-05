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Открыта для всех: Феофания оказывает бесплатную медпомощь пациентам с инфарктами и инсультами

5 июля 2022, 17:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
феофания

С начала 2022 года, согласно постановлению Кабмина, клиническая больница Феофания, которая подчинена Госуправлению делами, получила возможность оказывать медицинские услуги всем украинцам, заключив соответствующий договор с НСЗУ.

— Есть Указ Президента, где говорится о том, что больница Феофания должна быть доступной для всех украинцев. Мы приложили максимум усилий и сегодня можем отчитаться об успешном вхождении учреждения в программу медицинских гарантий, — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Открыта для всех: Феофания оказывает бесплатную медпомощь пациентам с инфарктами и инсультами / 3 images

По его словам, это означает, что любой пациент, независимо от места проживания и регистрации, может лечиться от инфаркта и инсульта в Феофании безвозмездно.

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Со следующего года Минздрав планирует расширить сотрудничество с НСЗУ и заключить договор на помощь онкологическим больным.

Отмечается, что шесть месяцев пилотного проекта Феофания оказала медпомощь вдвое большему количеству пациентов с инфарктом миокарда, чем было запланировано.

Сейчас клиника вышла на уровень оказания медпомощи в среднем 45-50 пациентам с инсультами и 45 пациентам с инфарктами миокарда на месяц.

Фото: Феофания

Источник
Минздрав
Теги
Інсульт Інфаркт Віктор Ляшко Кабінет міністрів Лікарні лікування
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