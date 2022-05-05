Несмотря на военное положение, в Киеве постепенно возобновляют свою деятельность ряд частных клиник. В частности, речь идет о таких лечебных заведениях, как Добробут, Адонис, Интосана, Оксфорд-Медикал, Исида, Мать и ребенок.

Таковые данные опроса, проведенного одним из ведущих информационных агентств Украины.

Так, клиника Исида открыла в столице три своих отделения, Интосана – четыре, Оксфорд-Медикал — 10. В случае с Интосана открыты все ее медицинские центры.

На сегодняшний день в указанных клиниках можно записаться на прием к профильным врачам, сделать такие обследования, как УЗИ, компьютерная томография. Также есть возможность проведения операций.

К примеру, как сообщили в Исида, здесь принимают роды на коммерческой основе. Но при этом для бойцов ВСУ и их семей эта услуга является бесплатной.

Благодаря поддержке американского фонда International Medical Corps, бесплатно могут получать медицинскую помощь жители Ирпеня и Броваров в отделениях клиники Добробут.

Возобновили работу и онкологические клиники Спиженко и Инновация.

В Спиженко это отделения лучевой терапии, химиотерапии, где можно получить профильные консультации, а также услуги по компьютерной томографии. Услуга МРТ пока не доступна.

В Инновация уже работают отделения химиотерапии, хирургии, лучевой терапии и диагностики.