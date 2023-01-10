Чудеса случаются с теми, кто в них верит и ждет, мы это точно знаем. Удивительная история спасения началась 19 декабря, как раз в день Святого Николая.

Всю жизнь Игорь болел поликистозом, его почки, пораженные болезнью, были невероятно увеличены и уже почти не функционировали. Но с началом войны ситуация ухудшилась еще больше, ведь мужчина вместе с семьей вынужден был уехать из Украины в далёкую Ирландию, потому что в родных Сумах оставаться было крайне опасно.

Многие украинцы на собственном опыте убедились, что зарубежная медицина – это для очень терпеливых, ведь прием врача пациенты ждут месяцами… У Игоря отсчет шел на дни.

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Жена пациента узнала об Институте сердца, и в частности о нашем ведущем хирурге-трансплантологе Михаиле Загрейчуке, и семья срочно вернулась в Украину.

Следующим чудом стало то, что дядя нашего пациента подошел в качестве донора и без колебаний согласился на сложную операцию, которую провели в самый волшебный праздник – День Св. Николая. А уже сегодня семья уезжает домой.

Такие истории увлекают и оставляют ощущение тепла на душе. А доверие пациентов является движущей силой для наших хирургов, ежедневно творящих чудо.

Источник: Институт сердца

Фото: Институт сердца