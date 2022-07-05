Австралия движется к своей третьей волне Омикрона, которая накроет ее в ближайшие недели. А все потому, что последние Covid-варианты BA.4 и BA.5 умеют отлично уклоняться от иммунитета.

Это означает, что перенесенная ранее инфекция и вакцины вряд ли обеспечат достаточную защиту от повторного заражения.

Когда были обнаружены BA.4 и BA.5

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BA.4 и BA.5 впервые были обнаружены в январе-феврале 2022 года в Южной Африке. Оба являются ответвлениями BA.2 и имеют множество идентичных мутаций. У них также есть много дополнительных мутаций, которые могут повлиять на передачу.

Как говорят ученые, BA.4 и BA.5 кажутся мастерами уклонения от иммунитета. Это увеличивает вероятность повторного заражения. Это похоже на корь, которая в стране до сих пор была самым заразным вирусным заболеванием.

Вероятно, десяткам тысяч австралийцев доведется перенести вторую или третью инфекцию, и это число будет только увеличиваться с BA.4/5. Однако, предполагается, что третья волна может быть не такой высокой, как вторая.

Насколько тяжела болезнь от BA.4/5

Недавняя публикация японской исследовательской группы показала, что в лабораторных экспериментах с клеточной культурой BA.4/5 мог более эффективно воспроизводиться в легких, чем BA.2. В экспериментах на хомяках это переросло в более серьезную болезнь.

Однако данные из Южной Африки и Соединенного Королевства показали, что их волна BA.4/5 не привела к значительному увеличению числа тяжелых заболеваний и смертности. Возможно, это связано с высоким уровнем иммунитета из-за предыдущих инфекций.

Насколько защищают вакцины от BA.4/5

Каждый новый подвариант Омикрона способен лучше избегать иммунитета от вакцинации, чем его предшественник.

Хотя современные вакцины, основанные на штамме Ухань, по-прежнему будут обеспечивать некоторую защиту от серьезных заболеваний и смерти от BA.4/5, по мнению ученых, они вряд ли обеспечат значительную защиту от инфекции или симптоматического заболевания.