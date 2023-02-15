Минздрав Украины отказало в регистрации по упрощенной процедуре 34 препаратов, зарубежных производителей, которые зарегистрированы компетентными органами в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады и компетентным органом ЕС.

Приказом от 10 февраля Министерство здравоохранения отказало в регистрации девяти препаратов компании Тева-Украина, 17 препаратов индийского производства, в частности, компаний Гленмарк Фармасьютикалз, Маклеодс Фармасьютикалс, Зандра Лайф, пяти препаратов турецкой компании DEVA, а также препаратов компании британской Реккитт Бенкизер Хелскер и Pfizer.

Регистрация препаратов по стандартной процедуре осуществляется в течение 210 дней.

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В ноябре 2016 года Минздрав утвердил приказ №1245, согласно которому лекарственные средства, зарегистрированные в странах с жесткой регуляторной политикой — Японии, Швейцарии, США, Канады, Австралии, странах ЕС могут быть зарегистрированы в Украине по сокращенной процедуре в течение 10, 17 или 45 дней — в зависимости от категории препаратов.

В мае 2018 года Минздрав инициировал расширение перечня документов, которые предоставляются с целью проведения экспертизы аутентичности регистрационных материалов на препараты (зарегистрированные в других странах), которые подаются в Украине на государственную регистрацию с целью их закупки международными организациями.

Источник: Интерфакс-Украина