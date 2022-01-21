Сразу 129 пассажиров рейса, летевшего из Майами в Лондон, вынужденно вернулись обратно в порт вылета из-за непокорной 40-летней пассажирки, которая отказывалась надеть защитную маску, как того требуют федеральные нормативы. Разворот произошел у побережья Северной Каролины после того, как самолет пролетел около 500 миль (порядка 800 км).

Как только самолет приземлился, офицеры службы безопасности без происшествий вывели женщину из салона. Затем с ней в административном порядке разобрались сотрудники American Airlines

Сообщается, что для сотрудников авиакомпаний период борьбы с Covid-пандемией означал всплеск деструктивного поведения пассажиров, начиная с истерик и заканчивая ударами бортпроводников по лицу.

— На самом деле, это происходит около 16 раз в день, — отметила президент национального профсоюза бортпроводников Сара Нельсон в интервью Guardian.

Она рассказала, как в прошлом году мужчина, которого попросили надеть маску и перестать разговаривать по телефону, пришел в ярость, сорвался со своего места и угрожал сломать кому-нибудь шею.

Стюардесса, пожелавшая остаться неназванной, призналась, что идет на работу с большим беспокойством.

— Я не знаю, что может вызвать гнев людей. Сейчас это совершенно новая игра, и мы видим пассажиров немного другого типа, — призналась она.

Но были и моменты, которые вселяли надежду на лучшее поведение. Так, в январе 2022 года одна американка во время полета из Чикаго в Исландию почувствовала, что у нее болит горло. Она пошла в туалет, сделала тест на Covid-19 и обнаружила, что у нее положительный результат. Поэтому, по ее словам, она оставалась в туалете до конца полета.