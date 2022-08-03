11-летний мальчик из Северодонецка по имени Лева потерял дом, а у родственников в Хмельницкой области у него вдруг отказали ноги. Как оказалось – причиной стала опухоль.

Семья Льва — из Северодонецка. Из города они эвакуировались после того, как их квартал накрыло Градами. Один из снарядов попал в школу, в укрытии которой находился Лева с мамой и родными. Они выбирались буквально из горящего здания. В тот же день сгорела и квартира.

Да и в Хмельницкой области, куда перебралась семья, их испытания не завершились. Однажды утром Лева не смог подняться с постели. Ноги не слушались.

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Когда машина скорой помощи привезла его в Больницу Св. Николая, оперировать нужно максимально быстро — опухоль позвоночника прорастала в спинной мозг.

Операционная бригада нейрохирургов во главе с заведующим отделением детской нейрохирургии Михаилом Ловгой выполнили одну из самых сложных операций, которая длилась девять часов: осторожно удалили опухоль.

Во время операции использовали современные технологии, включая микроскоп и интраоперационный нейрофизиологический мониторинг.

Опухоль грудного отдела спинного мозга полностью ликвидировали, не задев важных структур спинного мозга.

Через два месяца после операции состояние мальчика значительно улучшилось. Он может сгибать и разгибать нижние конечности. Это результат работы нейрохирургов и команды реабилитологов во главе со старшим физиотерапевтом Сергеем Худой.

Лева – очень усердный пациент. Он добросовестно выполняет все задания специалистов, чтобы поскорее начать бегать. До войны он был капитаном детской футбольной команды Северодонецка и снова мечтает выйти на поле со своими друзьями в родном украинском городе.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото:Первое медобъединение Львова