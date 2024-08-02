В Украине действует цифровизация медицины, это позволяет получить электронный рецепт на лекарства и не делать лишние визиты к врачу.

В Минздраве напомнили, как получить е-рецепт и почему врач может отказаться его создавать.

Как получить е-рецепт

Выписать е-рецепт может медик любой специальности в государственной, коммунальной, частной клинике или врач-ФЛП.

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Когда врач создает электронный рецепт, он указывает действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и рекомендации по приему препарата.

Вместе с е-рецептом должно прийти СМС с его номером и уникальным кодом подтверждения.

Если нет мобильного телефона, есть возможность получить печатную информационную памятку.

Лекарства по е-рецепту можно приобрести в любой аптеке, работающей в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Погасить рецепт можно в течение 90 или 10 дней, в зависимости от группы лекарств. Для этого необходимо сообщить фармацевту номер рецепта и код его погашения.

Почему врач может не дать е-рецепт

Чтобы получить е-рецепт, необязательно иметь декларацию с семейным врачом. Однако пациент должен быть зарегистрированным в ЕСОЗ.

Если врач отказал создавать электронный рецепт по этой причине, обратитесь к руководителю медучреждения или на горячую линию НСЗУ (1677).

Врач может требовать личного присутствия пациента для того, чтобы выписать е-рецепт, особенно если препарат принимается постоянно. В таком случае, следует придерживаться его требований.

Также во время военного положения медик может выписать бумажный рецепт, если в заведении нет подключения к интернету или стабильного энергоснабжения.

Врач может создать бумажный рецепт на все препараты, кроме тех, которые содержат наркотические вещества. Они отпускаются только по е-рецепту.