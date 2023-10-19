Недавно украинские военные хирурги вернулись из Великобритании, где знакомились с современными реконструктивными методиками для улучшения функционального восстановления пациентов.

Это событие было настолько значимым, что освещалось на официальной странице Министерства обороны Великобритании.

В частности, там отмечалось, что поддержка Украины со стороны Великобритании не ограничивается обучением солдат и поставками оружия, она включает ряд медицинских тренингов.

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Курс был проведен медицинскими службами британского Министерства обороны в хирургическом учебном центре Ньюкасла в рамках учебной программы Orbital.

В Великобритании применяют новейшие методики медицинской помощи, например, повторное присоединение конечностей и ускоренную функциональную реабилитацию раненых.

Украинские хирурги отмечали, что освоение этих методик позволит значительно улучшить восстановление наших воинов и гражданских, пострадавших от войны.

Напомним, Соединенное Королевство имеет давнюю историю поддержки украинских военнослужащих в рамках операции Orbital, во время которой с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 тыс. специалистов по различным направлениям.

Источник и фото: Міністерство оборони Великої Британії