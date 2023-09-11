Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні провели ряд сложных реконструктивных операций 30-летнему Глебу Лисицкому, получившему тяжелые ранения лица и всего тела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

— Глеб родом из ныне временно оккупированного Лисичанска. На войне уже шесть лет. Добровольно вступил в ряды ВСУ, чтобы освободить свою малую родину, затем перевелся в Луганский пограничный отряд, — говорится в сообщении.

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Сначала молодой защитник воевал в родной области и соседней — Донецкой, где в этом году в январе и получил тяжелое ранение. Это произошло в Бахмуте. Враг тогда занял стратегически важные позиции. Вернуть их выпало Глебу с побратимами.

— Мы были втроем, я шел первым. Только вышел за холм, как услышал автоматную очередь. Упал. Хотел схватиться за автомат, но рука уже не работала. Пуля пролетела насквозь и задела артерию. Началось массивное кровотечение, — вспоминает Глеб.

О его словам, прилетевшая вскоре граната разорвалась прямо у его лица. Осколки изуродовали не только лицо воина, но и посекли легкие, живот. Он потерял слишком много крови.

В Краматорске тяжело раненого пограничника врачи подключили к аппарату ИВЛ. Потом были три дня в коме, во время которой происходит еще и ишемический инсульт. И Глеб навсегда потерял периферическое зрение.

Затем в борьбу за жизнь воина вступили врачи Днепра, Киева и в конце концов — Львова.

В Центре Незламні его встретили специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии. Лицо пациента было деформировано, а пластины, которые ранее установили на место разбитых лицевых костей, к сожалению, не прижились. Начался остеомиелит, то есть инфекционное воспаление кости.

После укрощения гнойных процессов, хирурги выполнили повторную реконструктивную операцию. За два месяца новые пластины прижились и специалисты смогли взяться за следующее вмешательство — имплантацию нижней челюсти, кость для которой взяли из ребра пациента.

Параллельно команда хирургов устраняла еще одну проблему — рука Глеба после ранения совсем не двигалась: после заживления нерв в конечности зажали рубцы. Чтобы его освободить, хирурги выполняют еще одну сложную операцию, которая называется невролиз. Это вмешательство также прошло успешно.

Сейчас защитник уже прошел физическую реабилитацию и поехал домой к семье и сыну. Однако после восстановления Глеб планирует вернуться в армию — ведь его родной Лисичанск, как и многие другие украинские города, еще не освобожден.

Источник: Первое медобъединение Львова