Электронный рецепт на приобретение антибиотиков заработал в Украине только с 1 августа, а в соцсетях уже вовсю гуляют мифы о том, как на самом деле будет происходить отпуск препаратов по новым правилам.

Специалисты Минздрава опровергают наиболее распространенные из этих домыслов.

Миф. Пациент, находящийся на стационарном лечении, не сможет получить антибиотик без электронного рецепта.

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Факт. Пакетом для стационарного лечения по Программе медицинских гарантий предусмотрено обеспечение пациента лекарственными средствами, в том числе и антибиотиками.

То есть для их назначения рецепт выписывать не нужно. Эти препараты гарантированно покрываются государственными средствами и должны быть предоставлены пациенту на безоплатной основе.

Однако в исключительных ситуациях, если пациенту необходим антибактериальный препарат, не предусмотренный Национальным перечнем основных лекарственных средств, врач может выписать ему рецепт.

Миф. Люди, проживающие в сельской местности, лишены возможности получить рецепт из-за отсутствия достаточного количества семейных врачей на местах.

Факт. В населенных пунктах, где нет больниц, но есть фельдшерские пункты, выписать рецепт на антибиотики может фельдшер на время переходного периода.

Миф. Может произойти утечка данных из электронной системы здравоохранения (ЭСЗО).

Факт. Электронная система здравоохранения имеет высокую степень защищенности. С началом войны во время хакерских атак на украинские электронные системы данных и документооборота ее не удалось взломать. А до войны — тем более.

Только врач имеет доступ у личным данным пациента по его согласию.

Миф. Волонтеры, обеспечивающие медикаментами военных, после запуска е-рецепта не смогут покупать антибактериальные препараты.

Факт. Благотворительные фонды и организации, как и раньше, смогут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта.

Миф. В новых условиях сложно будет приобрести антибиотики для животных.

Факт. Лекарственные препараты для животных, как и ранее, можно будет приобрести по рецептам ветеринарных врачей.