Ему 54 года, Сергей родом из Винницкой области. На фронте від самого начала войны.

Бесстрашный боец награжден президентскими часами и орденом За мужество.

Они воюют вместе с сыном.

В Днепр, в больницу Мечникова попал не из-за ранения, а из-за большой опухоли, которая сжимала горло и не давала дышать. Но он говорит, мешала воевать.

Сложную опухоль ротовой части глотки взялся оперировать известный многим нашим раненым, попавшим в больницу Мечникова, Александр Ковтуненко. Он спас многих.

Уникальную операцию хирург выполнил трансоральным методом. Она прошла успешно.

Сейчас Сергей выздоравливает, к врачам обращается только с одной просьбой — позволить вернуться в Авдеевку. Там воюют его боевые побратимы и сын.

Сергей знает, дома ждут возвращения родных защитников женщины — его жена и невеста сына. После победы, конечно же.

Источник и фото: Рыженко