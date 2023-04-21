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Отпустите в Авдеевку! Воин, которому удалили опухоль горла, просится снова на фронт

21 апреля 2023, 13:42
Валентина Андрейко журналіст
воїн Мечникова

Ему 54 года, Сергей родом из Винницкой области. На фронте від самого начала войны.

Бесстрашный боец награжден президентскими часами и орденом За мужество.

Они воюют вместе с сыном.

В Днепр, в больницу Мечникова попал не из-за ранения, а из-за большой опухоли, которая сжимала горло и не давала дышать. Но он говорит, мешала воевать.

мечникова, воїн з Зеленським

Сложную опухоль ротовой части глотки взялся оперировать известный многим нашим раненым, попавшим в больницу Мечникова, Александр Ковтуненко. Он спас многих.

Уникальную операцию хирург выполнил трансоральным методом. Она прошла успешно.

Сейчас Сергей выздоравливает, к врачам обращается только с одной просьбой — позволить вернуться в Авдеевку. Там воюют его боевые побратимы и сын.

Сергей знает, дома ждут возвращения родных защитников женщины — его жена и невеста сына. После победы, конечно же.

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Источник и фото: Рыженко

Теги
Война в Украине Лікарня ім. Мечникова Операция
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