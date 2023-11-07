В Ровенской области на территории Дубенского района официально зарегистрирован новый подвид Covid-штамма Омикрон под названием Арктур. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

В 1,2 раза заразнее Кракена

Виталий Коваль отметил, что впервые Арктур был обнаружен в январе 2023 года в Индии и с тех пор быстро распространился по миру. Арктур в 1,2 раза более заразен, чем близкий к нему штамм Кракен.

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Симптомы Арктура

Как заметил глава ОВА, Арктур вызывает симптомы, характерные для предыдущих вариантов Covid-19: высокую температуру, кашель, боль в горле, мышечную слабость. А также добавляет новый симптом – зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах.

— Однако причин для паники нет, ведь ВОЗ оценивает опасность Арктура как низкую, — заметил Коваль.

В то же время Виталий Коваль сообщил, что на прошлой неделе зафиксирован летальный случай в Костопольской общине. Он напомнил, что вакцины против Covid-19 до сих пор безвозмездны и есть в свободном доступе.

Источник: Виталий Коваль