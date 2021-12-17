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Отрубил палец топором: на Закарпатье врачи пришили часть тела мальчику

17 декабря 2021, 17:26
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

В Ужгороде врачам удалось пришить к руке 10-летнего мальчика большой палец.

Об этом сообщили в Закарпатской областной клинической больнице имени А. Новака. Ребенок травмировался во время помощи родителям в горном районе этой области. Мальчик пробовал колоть дрова и полностью отрубил себе палец на руке.

Мальчика сразу привезли в Ужгород, где бригада врачей провела операцию и пришила палец ребенку.

— Сложность и уникальность этой операции была в том, что надо оперировать маленького ребенка, у которого диаметр сосудов, артерий и вен, которые мы должны были восстановить, составляет менее 0.5 мм. Это технически сложные операции, требующие очень тонкой работы от микрохирургов. Средняя реплантация одного оторванного пальца – 2-3 часа, — рассказал заведующий ожогового отделения Закарпатской областной больницы Андрей Погориляк.

Специалист утверждает, что палец 10-летнему мальчику пришивали в течение трех часов. В целом операция прошла успешно.

Сейчас у мальчика продолжается процесс реабилитации. Врачи удалили металлические конструкции, которыми были сложены кости мальчика. По словам Погориляка, через некоторое время палец снова сможет полноценно выполнять свои функции.

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Источник: Закарпатская областная клиническая больница имени А. Новака

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Закарпатье , Операция
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