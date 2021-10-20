Региональные центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины обнаружили у 10% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях золотистый стафилококк.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Об этом свидетельствуют результаты внезапных проверок, которые начались 11 октября.

За восемь дней по состоянию на 19 октября специалисты обследовали 9 117 человек, среди которых 3 951 — в учреждениях дошкольного образования, 4 610 — в учреждениях общего среднего образования, 44 — в детских учреждениях оздоровления и отдыха, 436 — в интернатах и 76 — в других учреждениях.

— По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека — в учреждениях дошкольного образования, 455 — в учреждениях общего среднего образования, 3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 — в интернатах, 5 — в пищеблоках других заведений, — отметили в Минздраве.

Внезапные проверки состоялись в 3 002 образовательных учреждениях. Специалисты проверили 1 410 учреждения дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов и 30 других заведений.

В Минздраве добавили, что людей, у которых обнаружили инфекцию, отстранят от работы на период лечения и до полного выздоровления. Также специалисты еще ожидают результаты 2 283 исследований.

Внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время регионального форума Реформа школьного питания в Днепре.