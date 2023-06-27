Специалисты Ивано-Франковской областной детской больницы спасли трехлетнюю девочку, заразившуюся столбняком. Прививки против этой смертельно опасной инфекции у ребенка не было.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор медучреждения Тарас Мельник.

— 24 дня ИВЛ и дорогостоящих препаратов, трахеотомия и даже искусственная медикаментозная кома — вот что пережил ребенок. А впереди еще продолжительная реабилитация. Все потому, что он не был вакцинирован, — сообщил врач.

Медик обратился к родителям, не забывать о том, что в их руках жизнь и здоровье их детей. Ведь далеко не каждый подобный случай имеет счастливый конец.

Столбняк — острое инфекционное заболевание, которое вызывает попадание грязи в раны или укусы животных. Среди симптомов — сжатие челюстей, проблемы с глотанием, головные боли, лихорадка и чрезмерное потоотделение, осложнение дыхания.

Иммунизация от столбняка осуществляется в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Ревакцинация необходима в 26, 36, 46, 56, 66 и далее – каждые десять лет.

Источник: Тарас Мельник