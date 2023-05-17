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Отсутствие пищевода и расположенный снаружи кишечник: в Одессе спасают младенцев с врожденными пороками

17 мая 2023, 17:13
Валентина Андрейко журналіст
новонароджений
Источник: Pixabay

Двух крошечных младенцев с тяжелыми врожденными пороками развития, угрожающими жизни, на прошлой неделе привезли в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

У одного ребенка кишечник был расположен снаружи живота. Хирурги решили провести умбиликопластику передней брюшной стенки. Результат впечатляет — уже через 2 дня малыша можно было кормить, а через 3— младенца с мамой уже перевели в отделение совместного пребывания.

У второго ребенка, который родился в очень тяжелом состоянии с массой тела 1 050 г, отсутствовала часть пищевода с разъединенными дистальным и проксимальным сегментом. У новорожденных с таким пороком без оперативного лечения нет шансов выжить.

После дообследования и предоперационной подготовки ребенка прооперировали, сформировав новый пищевод. Операция прошла успешно.

Сегодня кроха еще продолжает свое лечение в отделении реанимации новорожденных, но шансы на дальнейшую здоровую жизнь очень большие.

Описанные пороки весьма сложные, однако благодаря профессионализму хирургов отделения общей хирургии, малыши получили фактически еще один день рождения.

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Источник: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

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новонароджені Одесса Хірург
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