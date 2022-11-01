Посетители шанхайского Диснейленда оказались запертыми внутри парка аттракционов второй раз за год после того, как власти объявили о внезапной блокировке в рамках жесткого реагирования Китая на Covid-пандемию.

Сообщается, что в Интернете появились вирусные видеоролики, которые показывают, как люди в панике спешат к запертым воротам тематического парка в попытке избежать блокировки.

В одном из видео сотрудник парка у закрытых ворот рассказывает застрявшим гостям, что на территории все еще работают магазины и развлечения, и он сообщит им, когда будут какие-либо обновления.

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Сообщается, что год назад, в ноябре 20221 года, парк аттракционов уже закрывали на два дня. В итоге в Covid-западне оказались более 30 тыс. посетителей. Всем им власти приказали пройти тестирование.

Стремление Китая сдерживать и контролировать каждую вспышку привело к чрезвычайно разрушительным блокировкам объектов, начиная от отдельных зданий и заканчивая целыми округами.

В итоге сотни миллионов человек находятся в изоляции и, по оценкам, сотни тысяч людей отправлены в региональный карантинный центр.

Интересно, что в минувшую субботу Шанхай сообщил всего о 10 местных случаях заражения. А органы здравоохранения Китая зарегистрировали 479 подтвержденных случаях и более 2 200 бессимптомных случаев в стране в понедельник, 31 октября.