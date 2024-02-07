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Война помешала своевременному лечению: во Львове сохранили почку мальчику с помощью робота да Винчи

7 февраля 2024, 14:08
Ольга Боднарчук редактор
операця

Во Львове сохранили почку трехлетнему мальчику с помощью робота-хирурга да Винчи.

Заболевание почек

У Матвея из Краматорска еще при рождении диагностировали уретерогидронефроз. У него было обнаружено врожденное удвоение почки, что привело к постоянным воспалениям и затруднению оттока мочи.

Со временем заболевание могло привести к повреждению почки и даже почечной недостаточности с потерей органа.

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Операцию по удалению угрожающей части почки маленькому Матвею должны были сделать еще в 2022 году в Херсоне. Однако война и оккупация города помешали планам.

Операция во Львове

Родители Матвея привезли его к урологам и хирургам из детской Больницы Святого Николая во Львове.

Команда медиков решила использовать передовую технологию, робота-хирурга да Винчи, для выполнения геминефрэктомии — операции по удалению части почки.

Во время операции врачи осуществили прецизионное отделение сосудов и удаление больной части почки через небольшие проколы. Такая методика позволила избежать кровопотери и уменьшить травматичность операции.

Вмешательство длилось два часа, оно прошло без осложнений.

Уже через пять дней после операции маленький Матвей вместе с родителям поехал в Черновцы, куда семья переселилась из-за войны.

Сейчас почка мальчика работает нормально. Ему нужно только проходить регулярные обследования для профилактики.

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Источник: детская Больница Святого Николая

Фото: детская Больница Святого Николая

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