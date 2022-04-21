Украинские военнослужащие, работники полиции и спасатели смогут лечиться бесплатно в медицинских учреждениях системы МВД Украины и Министерства обороны Украины во время действия военного положения.

Решение приняло правительство во время заседания 19 апреля 2022 года.

Речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, других военных формирований, полицейских и работниках Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

— Они смогут обслуживаться в военно-медицинских учреждениях, учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения по территориальному принципу, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи в условиях военного положения, — говорится в сообщении.

Война в Украине длится с 24 февраля. Россия подло вторглась с разных направлений и начала обстреливать мирные населенные пункты. В тот же день было введено военное положение. Сейчас из-за боевых действий его продлили еще на месяц, до 25 мая 2022 года.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины