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Военно-врачебные комиссии перейдут на электронную очередь до конца мая

18 мая 2023, 15:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pixabay

До конца мая военно-врачебные комиссии (ВВК) перейдет в режим электронной очереди во всех военных госпиталях. Об этом сообщила представительница Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач на брифинге в Military Media Center.

— Электронная очередь уже открыта в пяти городах, а до конца мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине, — сказала Оксана Горбач.

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По ее словам, это означает, что для записи на ВВК не нужно будет приходить в пять утра в военный госпиталь, а нужно будет просто записаться через электронный портал, где можно увидеть график приема к конкретному врачу.

— И имея конкретный день, конкретное время можно прийти именно тогда и спокойно пройти ВВК, не дожидаясь под дверью несколько часов, — сказала Оксана Горбач.

Источник: Армия FM

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