До конца мая военно-врачебные комиссии (ВВК) перейдет в режим электронной очереди во всех военных госпиталях. Об этом сообщила представительница Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач на брифинге в Military Media Center.

— Электронная очередь уже открыта в пяти городах, а до конца мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине, — сказала Оксана Горбач.

По ее словам, это означает, что для записи на ВВК не нужно будет приходить в пять утра в военный госпиталь, а нужно будет просто записаться через электронный портал, где можно увидеть график приема к конкретному врачу.

— И имея конкретный день, конкретное время можно прийти именно тогда и спокойно пройти ВВК, не дожидаясь под дверью несколько часов, — сказала Оксана Горбач.

Источник: Армия FM