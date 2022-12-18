Военный врач, медицинских блогер, автор книги года ВВС-2022 “Медицинский триллер. Танцы с костями” Андрей Семьянков в интервью одному из ведущих украинских СМИ рассказал об истинных реалиях фронтовой медицины.

Сообщается, что Андрей Семьянков, известный в интернете как Med Goblin, служит военным врачом в прифронтовой больнице.

— Надо понимать, что эта книга – сборник рефлексий об украинской медицине за прошедшие 15 лет. Поэтому там есть разные вещи. Некоторые из них еще актуальны, некоторые уже не очень, — признается Андрей.

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По его словам, ситуация в военной медицине – это отражение нашей медицины в целом. То есть, есть много профессиональных кадров, современных целесообразных методик, но есть и советские методы лечения.

— Те же уколы в ягодицы никуда не делись. Есть куча “фуфломицинов”. В том месте, где я нахожусь, мы стараемся не использовать их. К примеру, сейчас полно гропринозина, амизона, каких-то других “противирусных препаратов”. Но противовирусных препаратов нет, — настаивает Семьянков.

И подчеркивает, что надо стараться быть максимально профессиональным. Профессионализм экономит денежные средства. Войну выиграет тот, кто может продержаться экономически.

— Если мы будем максимально эффективно использовать ресурсы, которые у нас есть, и человеческие, и логистические, и финансовые, это намного увеличит вероятность нашей победы. В которой я не сомневаюсь, — говорит медик.

По словам Андрея, в условиях войны очень важно подняться над собой: несмотря на чудовищную усталость, работать дальше.

Фронтовой медик говорит, что ресурсы человека не бесконечны, но можно из себя выжать очень много.

Андрей уверяет, что не относится к той категории людей, которая считает, что тем, кто в тылу, сейчас нельзя гулять и отдыхать.

— Это просто совсем другая жизнь, совсем другой ритм. Ты себя ощущаешь туристом. Будто приехал в другую страну, но все вокруг тебе знакомо. Не очень приятное чувство. Поэтому многие, кто едет на ротацию или короткий отпуск, рады вернуться назад, — признается медик.

По его словам, нельзя ожидать, что война скоро закончится и это невозможно спрогнозировать.

— Предстоит много хороших новостей, много боли, страданий. Погибнет много людей, но мы победим. С осознанием этого и нужно жить, — уверен Андрей Семьянков.