Военные медики круглосуточно работают недалеко от линии фронта в медицинских стабилизационных пунктах. Именно здесь они творят чудеса и возвращают жизнь нашим защитникам. Часто за день им приходится принимать сотни раненых бойцов.

— Поступают тяжелые ребята. Бывает четыре ампутации одновременно, когда оторвало ноги, руки. У одного парня вообще не было одной стороны туловища, — рассказывает врач-интерн, кардиолог Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Елена Школьная.

В медицинском стабилизационном пункте Елена уже больше месяца. Сюда приехала, как волонтер. В столице тоже лечила военных. Но решила, что у линии фронта будет нужнее.

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Подобные стабпункты разбросаны по всей линии фронта. Ежедневно в среднем сюда привозят 60-100 раненых бойцов. Но все зависит от интенсивности боев. Как только украинские защитники идут в наступление, количество раненых растет.

У них сорок минут, чтобы оказать первую медицинскую помощь бойцам, стабилизировать их и отправить в госпитали. Хотя работа эта не для слабонервных, признаются медики.

— Есть тяжелые случаи, когда повреждаются магистральные сосуды и турникет там уже больше четырех часов. И ты понимаешь, если конечность еще есть, то скорее всего ее не будет, — говорит врач Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Антон Кучеренко.

По словам Елены Школьной, невозможно забыть, когда у двухсотого звонит телефон и это оказывается его дочь. Невозможно забыть и того 22-летнего парня, который спрашивал, что с его ногой, не понимая, что этой ноги у него больше нет…

Но за жизнь каждого защитника они борются до последнего. Даже, если вокруг все взрывается, их конвейер борьбы за жизнь не должен останавливаться.