Рождение ребенка стало самой большой радостью супругов из Аргентины. Самый известный диетолог страны Альберто Кормийол стал отцом в 83 года.

В 2019 году врач объявил, что собирается жениться на Эстефании Пасквини, женщине, которая была на 48 лет моложе его.

А в 2021 году у супругов родился сын Эмилио. Некоторые местные журналисты пытались над этим смеяться, прогнозируя, что вскоре в мире появится сирота.

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Однако влюбленные презирали критику и наслаждались каждым моментом отцовства. У Кормийо уже были дети, но чувствовал себя так, будто стал отцом впервые. Он мечтает дожить до 105 лет, чтобы увидеть, как сын пойдет в школу.

Альберто Кормийол — яркий пример того, что возраст — это всего лишь число. Он танцует чечетку, занимается воздушной акробатикой и продолжает разбивать стереотипы, связанные с пожилыми людьми.

Ранее Факты ICTV писали, что у 89-летнего экс-босса Формулы-1 Экклстоуна родился сын.

Источник: Bright Side