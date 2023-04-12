За первые три месяца 2023 года в Украине зарегистрировано случаев заражения ВИЧ на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

— За январь-март 2023 года в Украине официально зарегистрировано 2 931 случай ВИЧ-инфекции, 796 случаев СПИДа и 401 смерть от СПИДа среди граждан Украины и 9 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев, — говорится в сообщении.

В прошлом году за аналогичный период было официально зарегистрировано 2 589 случаев ВИЧ-инфекции, 662 случая СПИДа и 330 смертей, вызванных СПИДом, среди граждан Украины и 5 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Таким образом, количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в январе-марте увеличилось на 13,2%, а случаев СПИДа – на 20,2%.

При этом в марте 2023 года в Украине официально зарегистрировано 1042 новых случая ВИЧ-инфекции, у 280 пациентов диагностирован СПИД, а 174 человека умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2023 года:

гетеросексуальный — 745;

гомосексуальный — 28;

парентеральный — 264;

от матери ребенку – 128;

неизвестный — 1.

Специалисты отмечают, что большинство детей, родившихся с ВИЧ (около 98%), после 18 месяцев не будут иметь инфекции.

Напомним, что в Украине создан специальный сайт, на котором можно оценить собственные риски заражения ВИЧ, а также узнать о возможностях бесплатного и конфиденциального тестирования.