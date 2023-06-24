После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Черном море, куда попала вода из Днепра, может быть не только холера, но и вирус полиомиелита.

Доктор медицинских наук, профессор отдела респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского Алла Мироненко в эфире Украинского радио ошарашила новостью. В Черном море может появиться вирус полиомиелита.

Это абсолютно реально, поскольку после подрыва россиянами Каховской ГЭС в море из Днепра попала вода, загрязненная нечистотами, сточными водами и вредными веществами. Так вот, специалисты уже говорят не только о холере, но и об опасном полиомиелите.

В частности, именно в сточных водах могут находиться вакцинные вирусы полиомиелита, имеющие свойства трансформироваться в опасный дикий штамм

— Те, кто не получил полный курс прививок от полиомиелита, в частности дети, могут инфицироваться этим вирусом, — говорит Мироненко.

Кроме того, отмечает Мироненко, в морской воде могут также находиться астровирусы и ротавирусы. Поэтому надо максимально придерживаться гигиенических норм.

Относительно сибирской язвы, инфекционист немного успокоила — человек не может заразиться через воду, даже если поры сибирской язвы попадут в его организм.

Человек заражается только от больных животных, то есть, сначала болеет животное, а потом уже при уходе или через инфицированное некипяченое молоко может заразиться и человек.

Врач предостерегла и от еще одной проблемы. Поскольку у нас могут быть носители бактерии брюшного тифа, этот возбудитель непременно попадет в систему канализационных вод.

— Поэтому только доступ к чистой воде делает невозможным инфицирование человека, — говорит Мироненко.

Кроме того, овощи и фрукты тоже нужно мыть только чистой проверенной водой, потому что зараженная вода заражает и продукты.

Источник: Українське радіо

Фото: Одеська міськрада