Украина с 23 сентября начала действовать желтая зона адаптивного карантина. Поэтому 16 областей сразу перешли из зеленого в желтый уровень.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Уровень заболеваемости в Украине составляет 167 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.

А еще девять регионов из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом перешли сразу в оранжевую зону. Это м. Киев (167 на 100 тыс.), Днепропетровская (137), Донецкая (172), Киевская (115), Луганская (384), Николаевская (111), Харьковская (240) Херсонская (195) и Черкасская (152) области.

В то же время уровень госпитализаций в стране составляет 30,6 на 100 тыс. населения по определенному показателю 60 на 100 тыс. населения. Больше всего Covid-пациентов в больницах Черкасской (114,4%), Донецкой (76,1%) и Днепропетровской (63.5%) областей. Норма этого показателя — менее 50%.

Загруженность кроватей с кислородом — 34,4% при предельном показателе 65%. Ни одна область Украины не вошла в красный уровень эпидемической опасности.

13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения Covid-19.

В желтой зоне эпидемической опасности запрещены:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;

наполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 кв. м;

работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый Covid-сертификат.

Ограничения не будут применяться, если желтые или зеленые Covid-сертификаты будут у более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме людей до 18 лет). Подробнее о карантине в Украине — читайте на Фактах ICTV.