Вчера, 18 января, в Ожоговый центр Киевской городской клинической больницы №2 было доставлено 10 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы в Броварах. Из них четверо детей.

— Восемь пациентов сейчас в реанимации, в том числе три ребенка, — отмечает директор больницы Татьяна Пехньо. – Еще два человека, это мама с ребенком, находятся вместе в ожоговом отделении.

Пациенты, находящиеся в реанимации, разной степени тяжести, с разным процентом поражений ожоговой травмы. Все они находятся в боксированных отделениях.

Все пациенты были осмотрены профессорским составом и доцентами. Для каждого пострадавшего разработан индивидуальный план обследования и лечения.

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Все пациенты получили помощь психотерапевта и реабилитолога.

И взрослые, и дети были обследованы смежными специалистами. Было проведено разное обследование: эндоскопическое, кардиологическое, ультразвуковое.

— Мы должны были исключить или подтвердить наличие других травм вследствие такого комбинированного тяжелого травмирования во время авиакатастрофы, – говорит директор.

Вчера все пациенты были в ожоговом шоке. За сутки их состояние не ухудшилось, все они стабильны, контактны. Им оказывается полная медицинская помощь.

– Вчера в СМИ распространялась информация, что нам не хватает донорской крови. Но это неправда, от нас такой информации не было. Мы обеспечены всем необходимым, – подчеркнула Татьяна Пехньо.

Вчера ночью руководство больницы и Минздрав решали вопрос о продолжении лечения нескольких больных за пределами Украины. Такое желание выразили три семьи, отец с ребенком и две мамы с детьми.

Пока решается вопрос с документами этих семей, ведь у некоторых паспорта и свидетельства о рождении сгорели.

Но все необходимые бумаги уже были переданы в Минздрав, который направит таких пациентов на лечение в другие страны.

– Я знаю, что по состоянию на вчера некоторые страны уже вызвались принять наших пациентов. Но для этого им нужно иметь диагнозы. Мы уже отправляли пациентов на лечение за границу еще до войны. Поэтому алгоритм нам известен, – отметила директор.

Пациенты, желающие лечиться за границей, уже готовы к отправке. Дальше дело за принимающей стороной.

Фото: Кристина Гавриш