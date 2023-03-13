29-летняя выпускница Южного университета Джорджии оказалась парализованной после визита к мануальному терапевту. После восьми месяцев лечения она наконец вернулась домой.

Кейтлин записалась на прием к мануальному терапевту для небольшой корректировки проблем с шеей и спиной после нескольких часов занятий. Но процедура в итоге привела к расслоению четырех артерий на шее, а затем к остановке сердца и инсульту.

По словам врачей, травма была прямым результатом манипуляций с шеей.

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Какое-то время Кейтлин находилась в критическом состоянии, но по прошествии восьми месяцев добилась выдающихся успехов: она смогла восстановить движение рук, ног и головы.

Как стало известно, для лечения Кейтлин ее мать создала специальный счет, на который удалось собрать $167 тыс.

Мануальные терапевты, а в народе “костоправы” становятся популярнее среди украинцев. Ведь некоторые люди думают, что боли в спине — это сразу сигнал для того, чтобы их полечили руками.

Однако следует понимать, что не всегда с такими проблемами можно обращаться к мануальному терапевту. Некоторые процедуры могут наоборот ухудшить состояние пациента.

Источник: LAD bible