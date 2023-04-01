Трехлетняя девочка заразилась необычной инфекцией Mycobacterium marinum, которая развилась после укуса игуаны, когда она отдыхала в Коста-Рике. Врачи, лечившие ее, сообщат об этом случае на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в этом году в Копенгагене, Дания (15–18 апреля).

Авторы считают, что это первый зарегистрированный случай заражения M. marinum после укуса игуаны.

M. marinum — это вездесущая нетуберкулезная микобактерия, которая вызывает у рыб заболевание, подобное туберкулезу, и, как известно, заражает людей, когда кожные раны подвергаются воздействию загрязненной пресной или соленой воды.

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Малышка сидела на пляже и ела торт, когда игуана внезапно подбежала и укусила ее за тыльную сторону левой руки, прежде чем схватить торт.

Ее немедленно доставили в местную клинику, где у нее обнаружили единственную поверхностную рану на тыльной стороне пястной кости среднего пальца. После дезинфекции ей в течение пяти дней давали антибиотики амоксициллина для возможного контакта с сальмонеллой (обычно после укусов рептилий), и рана быстро зажила без каких-либо проблем.

Однако пять месяцев спустя родители заметили небольшую шишку на тыльной стороне ее левой руки, которая постепенно увеличивалась, а кожа стала красной и слегка болезненной в течение следующих трех месяцев.

Родители малышки обратились в больницу Stanford Children’s Health (Стэнфорд, Калифорния, США), где ультразвуковое исследование выявило образование, похожее на ганглиозную кисту (образование, заполненное жидкостью), но расположение и симптомы не соответствовали этому.

Хирург-ортопед, удалявший двухсантиметровое толстостенное образование, заметил гнойные выделения из раны, свидетельствующие об инфекции.

Гистологическое исследование выявило обширную гибель ткани и некротизирующее гранулематозное воспаление (область воспаления, где ткань отмерла), а посев показал чистый рост M. marinum. Поскольку M. marinum устойчив к обычным антибиотикам, включая амоксициллин, девочке начали терапию рифампином и кларитромицином, и она хорошо ответила на терапию.

В то время как микроорганизмы, вызывающие инфекцию после укусов собак или кошек, хорошо известны, микробиологическая причина инфицированных ран от укуса игуаны, ограничена несколькими сообщениями о случаях, в которых чаще всего участвуют Serratia marcescens и Staphylococcus aureus. Salmonella enterica также возможна, учитывая, что от 75% до 90% как диких, так и содержащихся в неволе рептилий (включая змей, черепах и игуан) колонизированы этими бактериями.

В нескольких исследованиях сообщается, что домашние рептилии являются носителями нетуберкулезных микобактерий (НТМ), учитывая их обилие в пресной и соленой воде.

Укус привел к колонизации бактерией, редко встречающейся у людей, и демонстрирует, что игуаны могут быть переносчиками вредных бактерий, способных вызывать тяжелые инфекции.