После ракетной атаки российских оккупантов его достали из-под завалов военные ВСУ. В комнате, где 14-летний Влад рисовал обвалившийся потолок. Ребенок не может ходить и есть самостоятельно – многочисленные обломки повредили живот и позвоночник.

Мальчик с мамой Юлей с началом полномасштабного вторжения переехали из Лимана к бабушке в поселок Заречное, что в Донецкой области.

8 октября ракета попала прямо в их дом. В тот момент в комнате был только мальчик. Юлия возилась на огороде и не пострадала.

Сейчас смотрят

Украинские военные сразу доставили парня в больницу города Озерное. Далее в Краматорск, потом – в Днепр. И все это в один день.

У Влада осколочные ранения тонкого и толстого кишечника, осложненные кровотечением, а также позвоночника. Металл проник вплоть до крестцовой кости, повредив нервные корешки. Поэтому он пока не может шевелить ногами.

В Днепре Владу удалили часть пораженного кишечника. Небольшой уцелевший участок вывели наружу. Только таким образом удалось избежать перитонита – гнойного воспаления брюшной полости, имеющего высокий процент летальности. Также мальчику провели хирургические обработки ран в области позвоночника, в котором еще остались обломки.

Пока мальчик находится во Львове. Но это временно – в дальнейшем его транспортируют в Норвегию. Специалисты анестезиологической, нейрохирургической и хирургической команды Первого медицинского объединения Львова стабилизировали состояние парня и подготовили его к дальнейшей эвакуации, а в пути будут сопровождать медики по организации Врачи без границ.

Его ждет еще много испытаний: операции по закрытию стом и восстановлению проходимости кишечника, извлечению обломков снаряда из спинного мозга и брюшной полости.

После этого – длительная реабилитация, которая займет не менее полугода. Но Влад не сдается, он даже пытается рассмешить маму, мечтает снова вернуться к занятиям футболом. Но больше всего он хочет увидеть бабушку, которая осталась близ Лимана.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова