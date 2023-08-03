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Вода постепенно очищается, но еще опасна: Кузин о подтопленных территориях Украины

3 августа 2023, 13:37
Валентина Андрейко журналіст
мул

15% проб воды из поверхностных водоемов юга Украины, подвергшегося подтоплению в результате теракта на Каховской ГЭС, все еще не соответствуют санитарным нормам.

Об этом на официальном сайте Минздрава сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По сравнению с первыми днями после затопления, когда вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях, заметно небольшое улучшение ситуации. И то, что цифра снизилась до 15% внушает осторожный оптимизм.

— Вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы для дальнейшего употребления, — отмечает Кузин.

По его словам, в воде до сих пор выявляют ротавирусы и возбудителей острых кишечных инфекций. То есть, риски инфицирования и негативного влияния на здоровье сохраняются.

И это должны все понимать.

Эпидемическая ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей — контролируемая.

Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных болезней, чего больше всего опасались, на территориях, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, не выявлено.

Продолжается ежедневный мониторинг поверхностных водоемов (речная и морская вода) в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Отбор и мониторинг состояния воды осуществляется с 38 точек, которые были обустроены сразу после теракта на Каховской ГЭС и продолжают действовать по сей день.

Там, где полностью спала вода, специалисты ЦКПХ отбирают для исследования пробы почвы, чтобы выявить возможную загрязненность токсичными веществами и паразитами.

По состоянию на конец июля, 91% проб почвы соответствуют гигиеническим требованиям. Это хорошая новость.

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Фото: Сгенерировано ИИ

Источник
Минздрав
Теги
Игорь Кузин Каховська ГЕС МОЗ Украины
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