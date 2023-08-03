15% проб воды из поверхностных водоемов юга Украины, подвергшегося подтоплению в результате теракта на Каховской ГЭС, все еще не соответствуют санитарным нормам.
Об этом на официальном сайте Минздрава сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По сравнению с первыми днями после затопления, когда вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях, заметно небольшое улучшение ситуации. И то, что цифра снизилась до 15% внушает осторожный оптимизм.
— Вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы для дальнейшего употребления, — отмечает Кузин.
По его словам, в воде до сих пор выявляют ротавирусы и возбудителей острых кишечных инфекций. То есть, риски инфицирования и негативного влияния на здоровье сохраняются.
И это должны все понимать.
Эпидемическая ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей — контролируемая.
Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных болезней, чего больше всего опасались, на территориях, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, не выявлено.
Продолжается ежедневный мониторинг поверхностных водоемов (речная и морская вода) в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Отбор и мониторинг состояния воды осуществляется с 38 точек, которые были обустроены сразу после теракта на Каховской ГЭС и продолжают действовать по сей день.
Там, где полностью спала вода, специалисты ЦКПХ отбирают для исследования пробы почвы, чтобы выявить возможную загрязненность токсичными веществами и паразитами.
По состоянию на конец июля, 91% проб почвы соответствуют гигиеническим требованиям. Это хорошая новость.
Фото: Сгенерировано ИИ