В областную детскую больницу госпитализировали 3-месячного младенца из Гороховского района в тяжелом состоянии.

Анализы и обследования показали, что девочка отравилась. Подозрение пало на воду — как источник отравления.

Тем более, родители подтвердили, что уже более двух недель для приготовления пищи ребенку используют воду из колодца.

Специалисты Центра контроля болезней провели исследование воды из указанного колодца. В образцах было обнаружено превышение содержания нитратов более чем в четыре раза.

Специалисты объясняют, что при употреблении воды или продуктов с высоким количеством нитратов у людей, а тем более у детей, возникает водно-нитратная метгемоглобинемия, другими словами, кислородное голодание тканей.

Начинается нитратная интоксикация, которая проявляется посинением кожи и слизистых оболочек. Симптомами болезни также являются рвота, понос, увеличение слюнообразования.

Острое нитратное отравление у младенцев в 7-8% случаев приводит к смерти.

Чувствительны к нитратам также пожилые люди, больные анемией, а также те, кто имеет проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами.

Чтобы предотвратить водно-нитратную метгемоглобинемию, не рекомендуется использовать воду из источников нецентрализованного водоснабжения — бюветов или колодцев, без заключения соответствующих служб о ее безопасности. Стоит отдавать предпочтение бутилированной питьевой воде.

Девочка до сих пор в больнице, врачи сделали все, чтобы ее состояние улучшилось. Наблюдается положительная динамика.

Источник: Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб