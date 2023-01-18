72 дня провел в оккупации водитель скорой помощи Харьковской области Александр Ковшарев. Прячась в разрушенном доме, он передавал информацию о позициях россиян.

Получив ранение, он с женой пешком шел к медикам за помощью. И не дождавшись окончания реабилитации, снова сел за руль скорой помощи.

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24 февраля он не смог добраться до места работы на Северной Салтовке, потому что с первых же часов вторжения его село было оккупировано.

– Я проснулся утром 24 февраля, а они уже по улицам ходили, – рассказал Александр.

Его коллеги выезжали на вызовы под обстрелами градов и артиллерии. Работали на Северной Салтовке в Харькове, пока подстанцию не эвакуировали в другое место из-за пропавшей связи. Ни они не могли позвонить, ни им.

Но Александр Ковшарев, оставаясь на оккупированной территории, времени не терял.

Из своего полуразрушенного дома он передавал информацию о позициях оккупантов. Российские САУ стояли прямо на их улице. Здесь и сейчас перед домами — куча ящиков из-под боекомплекта, рядом — разбитый гражданский автомобиль. Из Русских Тишков, как и из других оккупированных пригородов, россияне обстреливали Харьков.

На его улице в Русских Тишках нет ни одного уцелевшего дома. Мужчина показывает, что осталось от его усадьбы.

– Вот погреб, кухня. Здесь вообще все было завалено.

В его капитальный дом с бетонными перекрытиями попадали несколько раз. Дом не выдержал. Первый раз был еще в апреле.

— Вот когда окна вышибло, то я начал закладывать, но все равно вышибало потом, — рассказывает мужчина.

В мае оккупантов выгнали отсюда, а затем и с Харьковщины. Но они начали обстреливать освобожденное село.

Во время одного из обстрелов Александр и его жена получили ранения. У Александра один обломок снаряда повредил почку, печень, а второй – ногу. Звонили в скорую, но связаться не смогли. Тогда супруги, истекая кровью, вышли на трассу, чтобы добраться до помощи.

После лечения Александр не стал ждать окончания реабилитации, а снова сел за руль машины скорой и доставляет врачей к нуждающимся в медицинской помощи. Ведь нужно отстраивать жилье. Сын Александра тоже трудится. Он перегоняет реанимобили в Украину из Европы и помогает родителям откладывать на новый дом.

Ковшаревы снимают жилье в Харькове. На их подстанции таких бездомных много, особенно среди тех, кто жил в пригороде Харькова.