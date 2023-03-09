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“Волосатая” почка обнаружена у 62-летнего мужчины из США: что это такое

9 марта 2023, 19:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
КТ
Источник: Depositphotos

Медики обнаружили у мужчины “волосатую” почку на компьютерной томографии. Это связано с редкой болезнью Эрдгейма-Честера (ЭЧБ).

У 62-летнего мужчины на компьютерной томографии обнаружили “волосатую” почку. Это явилось  следствием инфильтрации мягких тканей почек, говорится в издании The New England Journal of Medicine.

Случай обусловлен редкой болезнью Эрдгейма-Честера, сообщили медики. Они отметили, что у пациента также обнаружили тяжелый гидронефроз обеих почек и увеличение селезенки.

Болезнь Эрдгейма-Честера – весьма редкое заболевание. С момента первого описания учеником Якоба Эрдгейма, Вильямом Честером в 1930 году, было выявлено более 500 случаев заболевания. В последние годы число вновь диагностируемых случаев существенно выросло из-за повышенного внимания медицинского сообщества.

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ЭЧБ чаще встречается у мужчин (соотношение мужчины : женщины составляет 1,5), различия в клинике заболевания между полами отсутствуют. Наиболее часто болезнь поражает мужчин среднего возраста (53 года). ЭЧБ редко развивается у детей, описаны только несколько случаев.

Источник: The New England Journal of Medicine

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