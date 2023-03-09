Случай обусловлен редкой болезнью Эрдгейма-Честера, сообщили медики. Они отметили, что у пациента также обнаружили тяжелый гидронефроз обеих почек и увеличение селезенки.

Болезнь Эрдгейма-Честера – весьма редкое заболевание. С момента первого описания учеником Якоба Эрдгейма, Вильямом Честером в 1930 году, было выявлено более 500 случаев заболевания. В последние годы число вновь диагностируемых случаев существенно выросло из-за повышенного внимания медицинского сообщества.

Сейчас смотрят

ЭЧБ чаще встречается у мужчин (соотношение мужчины : женщины составляет 1,5), различия в клинике заболевания между полами отсутствуют. Наиболее часто болезнь поражает мужчин среднего возраста (53 года). ЭЧБ редко развивается у детей, описаны только несколько случаев.

Источник: The New England Journal of Medicine