В страшную для Украины ночь массированных ракетных атак, с 27 на 28 апреля, специалисты Института сердца Минздрава Украины провели две пересадки сердца.

Об этом сотрудники Института сообщил на своей странице в Facebook.

— Две трансплантации сердца в эту сложную для всех нас ночь было проведено одновременно двумя командами, — говорится в сообщении.

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Одна команда во главе с Борисом Тодуровым в Одессе, на базе городской клинической больницы№10, подарила бесценный шанс на полноценную жизнь мужчине из Кировоградщины. Другая команда во главе с Гаврилой Ковтуном спасала в Киеве женщину из Днепропетровской области.

— Несмотря на ночную тревогу и обстрел, мы сделали все возможное, чтобы спасти наших пациентов. Выражаем огромную благодарность донорам и их близким, — отметили сотрудники Института.

Источник: Институт сердца